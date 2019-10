'Grote eer' voor Gelderse muzikanten: hun nummer wordt gedraaid bij de Invictus Games

door Rob Haverkamp

De Invictus Games (Latijn voor onoverwonnen) is een internationaal paralympisch sportevenement in verschillende disciplines voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Nederland is in 2020 gastland voor de spelen, die in Den Haag en deels in Rotterdam worden gehouden. De initiatiefnemer van het sportevenement is de Britse prins Harry. Hij liet zich inspireren door de Warrior Games, een vergelijkbaar evenement wat gehouden wordt in de Verenigde Staten.

'Voorbeeld voor ons allemaal'

Vorig jaar was het Dutch Invictus Team team te gast tijdens een voorstelling van de 7even Bridges, zoals de muzikanten bekend staan. Die brachten een eerbetoon aan hen in de vorm van het lied dat nu is opgepikt door Defensie. Het is geschreven om bij te dragen aan het vergroten van de erkenning en waardering voor alle gewonden en zieken, fysiek of mentaal. 'Zij zijn het toonbeeld van veerkracht en een voorbeeld voor ons allemaal', zo stellen de 7even Bridges.

De single is net als voorgaande eigen nummers van de 7even Bridges opgenomen in de Sound Vision Studio van George Konings in Arnhem en gemastered in de fameuze Abbey Road Studios. De zes Gelderse muzikanten trekken volle theaterzalen. Samen helpen ze veteraan Krikke zijn verhaal te vertellen op podia door het hele land. Een verhaal over traumaverwerking en het doorbreken van het zwijgen daarover.

Bas en Danny Rysavy (Gaanderen), Fondy Hartman (Ede), Gijs Pelgrom (Voor-Drempt), Marcel Peters (Gendt) en Marijn Meijer (Gaanderen) zijn muzikanten in hart en nieren. De reacties op wat ze doen zijn overweldigend: uitverkochte zalen, aandacht op radio, televisie en in kranten. De voorstelling is geïnspireerd door het boek dat Krikke schreef: 'Operatie Geslaagd. Afghanistan: Van oorlogschirurgie naar PTSS'.

Ervaring delen om te helen

Als operatieassistent in Afghanistan kreeg Krikke ontelbare oorlogsslachtoffers onder ogen met de meest afschuwelijke verwondingen. Na thuiskomst liet alles wat hij gezien had hem niet meer los. De hulpverlener werd zelf slachtoffer, van een posttraumatische stressstoornis.

Hij zweeg hardnekkig over de ellende die hij had moeten doorstaan. Die dreef hem zodanig tot waanzin, dat hij bijna een einde aan zijn leven had gemaakt. En dat is precies de reden waarom Krikke en de Gelderse muzikanten nu aan iedereen die het maar horen wil uitdragen wat Krikke heeft geleerd van zijn eigen afschuwelijke ervaringen: Zwijg niet, spreek. Vraag hulp!

