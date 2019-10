Moeizame zege op MVV houdt NEC aan leiding in periode

NEC heeft voor de derde keer op rij weten te winnen. In De Goffert werd MVV met 2-0 verslagen. NEC blijft zo koploper in de tweede periode.

NEC was in de beginfase duidelijk sterker en had ook kansen via Ole Romeny en Zian Flemming. MVV loerde vooral op de counter, maar de Nijmeegse defensie had daar goed de controle over. Tom van de Looi had bijna succes met een vlammend schot.

Maar Bertrams wist de bal nog net over te tikken. De doelman had daarna ook fraaie reddingen in huis bij een schot van Flemming en een kopbal van Josef Kvida. Het enige wat NEC zich kon verwijten, was dat het enorme overwicht niet werd uitgedrukt in de score. Daarom was de ruststand in De Goffert 0-0.

Tweede helft

NEC bakte er na rust heel weinig van. MVV kreeg plotseling kansen via Van den Hurk en Schroijen. De Nijmegenaren ontgoochelden en creëerden niks meer.

De bevrijdende 1-0 kwam er toch nog via Jonathan Okita, die scoorde vanuit een lastige hoek. In de extra tijd maakte de aanvaller nog een doelpunt tegen zijn voormalige ploeg. Zo blijft NEC ongeslagen koploper in de tweede periode.

