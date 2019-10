Zeven auto's in beslag genomen en meer dan 100 boetes uitgedeeld in Groesbeek

De controle werd gehouden door de gemeente Berg en Dal in samenwerking met de politie, de sociale recherche en de belastingdienst. Tijdens de controle zijn ongeveer 600 voertuigen staande gehouden en gecontroleerd op onder andere alcoholgebruik, belastingschuld en openstaande boetes.

De politie heeft in totaal 101 bekeuringen uitgedeeld voor verschillende overtredingen. Waaronder alcohol, drugs, een verlopen APK, bellen achter het stuur en het negeren van een stopteken. Twee personen kregen een educatieve maatregel opgelegd wegens asociaal en gevaarlijk rijgedrag.

Auto's in beslag

Daar bleef het niet bij. De politie heeft ook zeven auto's in beslag genomen en 1214 euro aan openstaande boetes geïnd. Burgemeester Mark Slinkman is tevreden over het verloop van de controle: ‘Door deze actie is nog beter zicht ontstaan op mogelijke illegale activiteiten. Samen met de politie, de belastingdienst en de sociale recherche is een aantal overtredingen geconstateerd waartegen verbaliserend is opgetreden. Hiermee willen we laten zien dat we dit soort gedrag niet toestaan in onze gemeente. Daarin blijven we samenwerken.‘