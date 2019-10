Stel uit Westervoort doorstaat noodweer in Frankrijk

Met een kapotte koppeling komen Aart (65) en Marijke (66) maandag met hun camper aan in Beziers. Het regent dan al heel hard. Ze parkeren de camper op het terrein voor de garage in de hoop dat de bus de volgende dag gerepareerd kan worden.

Camper schudt van het onweer

Van slapen komt die nacht maar weinig. 'Het onweer was zo heftig', vertelt Aart. 'De flitsen waren als een flits van een camera in je gezicht. En daarna zo'n harde knal dat de camper ervan schudde.' Tot twee keer toe komt de politie bij het stel om te vragen de camper te verplaatsen, hogerop, om te voorkomen dat het water ook de camper zou binnendringen.

De volgende dag is de hele boel ontredderd, vertelt Aart. 'Gelukkig hebben we op een gegeven moment een taxi kunnen vinden, die ons naar de binnenstad bracht. Daar hebben we een hotel gevonden, ook een wonder. Drie campings zijn geëvacueerd.'

De tekst gaat verder onder de afbeelding.



Onder water gelopen straten van Beziers. Foto: Aart Nikkels

En nu is het donderdagavond en bekijken Aart en Marijke de beelden van het rampgebied in Beziers op tv. 'Ze zijn nog steeds aan het pompen en het doen. Allemaal huizen die onder water staan.' Het personeel van de garage is nog niet toegekomen aan de reparatie van de camper. 'Eerste prioriteit daar is om gestrande auto's die vol gelopen zijn met water af te slepen.'

Nog geluk gehad

Het stel uit Westervoort hoopt vrijdag of zaterdag het rampgebied te verlaten met de camper. 'We laten het maar over ons heenkomen. Als ik het vergelijk met de mensen die in tentjes zaten die nacht met dat heftige noodweer, dan hebben wij nog geluk gehad.'

