De winter komt eraan, dus gaan de bomen en planten naar binnen

In het weekend wordt de klok een uur teruggezet, het blad aan de bomen is niet groen meer en de weersvoorspellers hebben het over de eerste vorst aan de grond. Kortom, de winter komt eraan en dat vraagt om maatregelen, onder andere in de planten- en bomenbranche.

Vaste prik rond deze tijd van het jaar bij kastelen en landhuizen is het binnenhalen van de exotische planten naar de oranjerie - een binnenruimte of soort kas waar de planten in de winter kunnen overleven.

Bij kasteel en park Rosendael is het ieder jaar weer een zorgvuldig werk om alle exotische planten en bomen netjes binnen te zetten. 'Er zitten citrusbomen bij van honderd jaar oud. Dat vergt wel even wat werk om die goed en voorzichtig te verplaatsen', zegt Gerard Achterstraat, hovenier op Rosendael. 'Zorgvuldig en liefdevol gebeurt dit werk', zegt Achterstraat met een lach.

Geen risico's

De bomen en planten staan in speciale bakken buiten gedurende de zomer. In de winter overleven ze niet buiten. Achterstraat wil ze altijd op tijd binnen hebben. Hij is als de dood om in één keer verrast te worden door vorst: 'Als ik dat te kort van tevoren zou weten, dan heb ik die planten niet zomaar op tijd binnen. Daar nemen we dus geen enkel risico mee.'

De bomen en planten zijn zo groot dat ze met een trekker naar binnen worden gereden. Een klus die Achterstraat met een collega doet en waar ze een halve dag mee bezig zijn. 'Vroeger beurden ze met acht man één zo'n boom', vertelt hij.

Luister het gesprek met Gerard Achterstraat op Radio Gelderland terug: