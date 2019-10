Openluchtmuseum donderdag gedeeltelijk dicht door drugsafval

Rond 07.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd na de vondst van twee grote witte vaten, waarvan er één lekte. Er zouden honderden liters van de inhoud zijn weggestroomd in het bos. Op last van de politie moest tijdens het onderzoek ook een deel van het naastgelegen Openluchtmuseum dicht blijven.

'Het noordelijke gedeelte van het openluchtmuseum mocht niet open voor publiek,' zegt Maaike van Dam van het museum. 'Voor mensen die het museum kennen; het stuk tussen de bierbrouwerij en de Tilburgse huisjes. Ook de zeer populaire kinderspeelplaats moest dicht.' Het museum heeft snel een alternatieve locatie voor de kinderspelen gezocht. Om 11.30 uur konden de kinderen daar weer terecht.

Tramverkeer getroffen door drugsdumping

Door de gedeeltelijke afsluiting waren er ook problemen met het tramverkeer. Het publiek kan om van de ene kant naar de andere kant van het museum te komen op oude trammetjes stappen, die rondjes door het park rijden. 'We hebben voor de allereerste keer het rondje de andere kant op moeten rijden,' aldus Van Dam. En dat was best wel een dingetje. 'De machinisten hebben dat nog nooit gedaan en zijn dat dus niet gewend.' Maar het bijzondere tramverkeer verliep verder zonder problemen.

Kijk hier naar een reportage over de illegale dumping:

Rond 15.00 uur was het hele museum weer open voor bezoekers. Het is niet de eerste keer dat het terrein aan de Schelmseweg gebruikt wordt als dumpplek. Een week geleden was het ook al raak. 'We onderzoeken of er verdere verbanden zijn', laat een woordvoerder van de politie weten.

Ook Kinderopvang gesloten

De veiligheidsregio deelt het terrein met Montessori kinderopvang. Uit voorzorg werd besloten om ook de vestiging aan de Schelmseweg de rest van de dag gesloten te houden. De kinderen worden opgevangen op een locatie elders. 'Bij een drugsdumping kunnen er chemische reacties ontstaan die gevaarlijk zijn voor de omgeving', aldus de politie.