Arnhemmers willen verbod op afsteken vuurwerk, politiek gaat mee

Apeldoorn had onlangs de primeur door zich als eerste gemeente uit te spreken voor een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. En Arnhem zou wel eens de volgende kunnen zijn.

Arnhemmers voor verbod

Op dit moment is zo'n verbod nog niet mogelijk, want daarvoor is eerst landelijke wetgeving nodig. Daar wordt aan gewerkt.

Als die wetgeving er is, vindt 58 procent van de Arnhemmers dat het stadsbestuur het afsteken van consumentenvuurwerk moet verbieden. Als de gemeente zelf een vuurwerkshow organiseert, is zelfs tweederde voor een verbod.

Politiek is enthousiast

En ook de politiek is hier enthousiast voor te krijgen. GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderen Partij zijn voor, laten ze aan Omroep Gelderland weten. Samen met de PvdA vormen deze partijen een meerderheid. De sociaaldemocraten houden de kaarten nog even tegen de borst, maar het lijkt logisch dat zij zich bij hun overwegend linkse collega's aansluiten.

De SP is tegen een verbod. D66 wil een beperking van vuurwerk, te beginnen met de binnenstad, maar nog geen verbod.

'Je ziet dat veel maatschappelijke organisaties hiervoor pleiten', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders. 'Nu ook een groot deel van de Arnhemmers. Wat ons betreft gaan we richting een totaalverbod.' Fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren) had daar 'geen onderzoek voor nodig gehad'.

Scott van den Broek (CDA) was één van de initiatiefnemers voor het onderzoek. Hij zal het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. 'En als een meerderheid een verbod wil, zullen wij daarin meegaan.' Wel wil hij eerst nog een keer van het college horen of de resultaten representatief zijn. Daar had de PVV eerder zijn bedenkingen bij.

'Illegaal vuurwerk is probleem'

Voor het onderzoek zijn 5.508 inwoners van Arnhem ondervraagd. 61 procent zegt in meer of mindere mate overlast te ervaren door vuurwerk. Volgens fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) komt dat vooral door de toenemende hoeveelheid illegaal vuurwerk uit het buitenland. Daar moet volgens hem beter op worden gehandhaafd.

Ook VVD-raadslid Steffenie Pape pleit voor strenge controles in plaats van een verbod. 'Dus in de weken voor de jaarwisseling geen vuurwerk in de stad, en de vuurwerkvrije zones goed in de gaten houden.' Veel mensen beleven volgens haar plezier aan het afsteken van vuurwerk.

Het is afwachten of de partijen elkaar in een definitief voorstel vinden. Maar er lijken voldoende neuzen dezelfde kant op te staan om een totaalverbod te realiseren. Dat zou dan volgend jaar in kunnen gaan.

