VIDEO | Seuntjens en Snoei scheppen verwarring bij De Graafschap: 'Wie is hier de trainer?'

door Richard van der Made

Mogelijk speelde Snoei donderdag een schimmenspel met de media en wil hij de tegenstander niets wijzer maken. De coach uit Didam heeft uiteraard dagelijks overleg met zijn aanvoerder die hij beschouwt als misschien wel de belangrijkste speler in zijn selectie. Toch zat er na de laatste training op weg naar het duel met Dordrecht wat ruis op de lijn tussen de routinier en zijn trainer.

Seuntjens kwakkelt al weken met een gevoelige kuit, maar wordt steeds fitter. Maandag, in de voor hem zo speciale wedstrijd tegen NAC, was invallen voor de Bredanaar in de slotfase het maximale. Vrijdag zal de centrumspits vrijwel zeker opnieuw vanaf de bank beginnen tegen hekkensluiter FC Dordrecht. Of toch niet?

'Ik ga invallen'

Snoei wenste de duidelijke woorden van Seuntjens namelijk niet te bevestigen. De 30-jarige spits zei onomwonden dat hij vrijdag een rol heeft als invaller. Seuntjens: 'Heel concreet is dat ik morgen ga invallen. Dat is het plan. Ik heb na NAC geen reactie gehad en de bedoeling is nu weer wat meer minuten te maken.' Snoei reageerde enkele minuten later verrast. 'Dan praat hij voor zijn beurt', sprak de kleurrijke coach voor de camera van Omroep Gelderland.

'Wie is hier de trainer?'

Om vervolgens bijna het tegenovergestelde te beweren. 'Ik denk dat hij een grote kans maakt dat ie gaat starten. Want wie is hier de trainer? Ralf heeft een hele grote inbreng, maar gelukkig maak ik zelf nog de opstelling', meldde Snoei fijntjes. 'Ik ga zo eerst even met Ralf zitten. Hier is namelijk nog geen beslissing over gevallen. Waarom hij dat dan zelf wel zegt? Mogelijk vindt hij zichzelf minder belangrijk dan de trainer zegt. Maar misschien kunnen we Ralf er even bij roepen. Ik vind het namelijk altijd fijn om over iemand te praten als hij er zelf ook bij is.'

Seuntjens (rechts) viert een goal voor De Graafschap (foto Wil Kuijpers)

Voor Van Heertum lonkt weer de basis

Ook over Toine van Huizen wierp Snoei een rookgordijn op. De centrumverdediger herstelt goed van een enkelblessure, maar kreeg zaterdag een kleine terugslag op de training. Hij miste het duel met NAC Breda en zal waarschijnlijk ook FC Dordrecht nog aan zich voorbij laten gaan. 'Hetzelfde verhaal. Toine maakt hele grote stappen en zou ook kunnen beginnen.' Jasper van Heertum zal Van Huizen waarschijnlijk opnieuw vervangen op De Vijverberg. 'Een ander type, maar hij vult het prima in.'

Koppositie

De Graafschap kan vrijdag weer koploper worden in de eerste divisie als het wint van Dordrecht. Lijstaanvoerder SC Cambuur speelt de op papier lastige uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het verschil tussen De Graafschap en de ploeg van trainer Henk de Jong is twee punten.

'Gigantisch zelfvertrouwen'

Snoei zag de afgelopen dagen dat de knappe zege bij NAC, al had De Graafschap het in de tweede helft bijzonder lastig, het vertrouwen alleen maar verder opkrikte. Volgens Snoei was de wedstrijd in Breda daar echter niet voor nodig. 'Ons zelfvertrouwen was al gigantisch. We stikken van het vertrouwen.Maar weet je wat ons vooral goed doet? Waar we vooral mee bezig zijn? Dat we nog steeds ongeslagen zijn. Ook na een topwedstrijd in Breda tegen NAC.'

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Van den Boomen, Breinburg; Van Mieghem, Thomassen en Hamdaoui