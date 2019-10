Benjamin hangt zelfgemaakt schilderij op in Rijksmuseum: 'Hoop op miljoenenverkoop'

Samen met zijn 'bondgenoot' Jaap Gunnink besloot hij om zijn schilderkunsten eens uit te proberen. 'We wilden eens out of the box denken. Wat lijkt ons nou tof om te doen en het liefste iets wat nog niet is gedaan. Nou, toen kwamen we hier op uit', vertelt Beernink.

In de video is te zien hoe ze op één dag hun plannetje uitvoeren en hoe ze het voor elkaar krijgen om de schilderijtjes op te hangen. Dat levert tot nu toe positieve reacties op, zegt Benjamin. 'Iedereen moet wel lachen om hoe knullig de schilderijen zijn. We wilden ook niet de boel slopen daar. Dus daar hebben we ook wel rekening mee gehouden. We hadden een rotstreek uit kunnen halen door deo op een schilderij te spuiten, maar dat hebben we niet gedaan. Het is een onschuldig iets, het Rijksmuseum zou het ook zo moeten zien. Maar zij zijn de enigen die er niet om kunnen lachen.'

Bekijk hier de video van Bondgenoten:



'Niet blij mee'

Een woordvoerder van het Rijksmuseum in Amsterdam laat inderdaad weten niet blij te zijn met de actie. 'We hebben de schilderijen weggehaald. Ik weet niet wat er daarna mee is gebeurd. Ik weet dat de beveiliging ze eerst in de vensterbank heeft gezet. Wat er daarna mee gebeurd is, weet ik eigenlijk niet.'

Miljoenenverkoop?

Beernink hoopt dat het museum zijn schilderij uiteindelijk doorverkoopt aan bijvoorbeeld het Louvre. 'Het zou mooi zijn als ze hem voor een paar miljoen de deur uit doen.'

Het Rijksmuseum zegt daarop. 'Ik geloof niet dat daar een markt voor is.' Het Amsterdamse museum laat verder weten geen actie te ondernemen tegen de twee.

'Het is geslaagd'

Al met al een actie die volgens de Arnhemse YouTuber zeker geslaagd is. 'Ik had nooit gedacht dat het zou gaan lukken. Dat het nu ook lukt, geeft een kick.'