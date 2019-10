Bekerwedstrijd Vitesse-De Graafschap live bij Radio Gelderland

Een cadeautje voor de fans van Vitesse en De Graafschap. Ze spelen in allebei in een andere competitie, maar toch staat er dinsdag een kleine derby op het programma. Beide ploegen treffen elkaar namelijk in de eerste ronde van de KNVB-beker. En Radio Gelderland is daar uiteraard live bij.

Vitesse staat op dit moment op een gedeelde tweede plaats in de eredivisie. De Graafschap staat nu tweede in de eerste divisie, een strijd tussen twee goed presterende ploegen dus. Voor De Graafschap-trainer Mike Snoei is het een bijzondere wedstrijd. De Didammer was in het verleden (2002-2003) ook de hoofdtrainer van de Arnhemse club. Hij zal Vitesse ongetwijfeld willen verrassen.

Vanaf 18.00 uur is er aankomende dinsdag in een extra lange uitzending van 'Thuis in Gelderland' een voorbeschouwing op de wedstrijd te horen. En vanaf 18.30 zullen Sander Maassen van den Brink en Richard van der Made live commentaar doen van de wedstrijd.

De presentatie is in handen van Frank van Dijk.