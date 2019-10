Bazoer uit selectie Vitesse gezet na handgemeen

Vitesse heeft besloten hem een tijdje niet bij de A-selectie te houden. Jay-Roy Grot blijft wel bij het eerste elftal.

'Fuck off'

Bazoer zou bij de training het aan de stok hebben gekregen met Grot. Na die tijd zou hij hebben gezegd: 'Ik pak jou nog wel in de kleedkamer'. Tegen trainer Slutskiy zou hij volgens omstanders geroepen hebben. 'Fuck off, i don't want to play for your team.'

Dat schoot bij Vitesse in het verkeerde keelgat.

'Voorlopig sluit Riechedly niet aan bij de A-selectie. In de tussentijd gaan we gesprekken voeren over de ontstane situatie. We gaan verder niet speculeren over wanneer hij weer terugkeert. Het belangrijkste is dat de selectie zich in alle rust kan focussen op de aankomende wedstrijden. Dat heeft voor ons de priorteit', aldus technisch directeur Mo Allach.

