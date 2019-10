Vragen SGP over wegwerkzaamheden Hulshorst

HULSHORST -

De SGP-fractie in de gemeente Nunspeet heeft vragen gesteld over de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden in Hulshorst. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder: 'Als er een weg afgesloten wordt is dat altijd vervelend, maar soms is het niet anders. Dát deze weg wordt afgesloten is wat ons betreft geen probleem, als er maar helder over gecommuniceerd wordt. En aan die communicatie lijkt het in dit geval te schorten.'