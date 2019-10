Azewijn fel tegen uitbreiding DocksNLD

De dorpsraad in Azewijn maakt zich boos over het plan van Montferland om het bedrijventerrein DocksNLD uit te breiden. Het terrein in 's-Heerenberg moet met 60 hectare vergroot worden en daar is de dorpsraad fel op tegen.

'Wij vinden dit echt een beroerd plan', zegt Sandra Braam woordvoerster van dorpsraad Azewijn. Eén van de kritiekpunten van de dorpsraad is dat het buitengebied volgens hen verpest gaat worden. Ze zien het niet zitten dat er, in hun woorden, blokkendozen van wel 22 meter hoog komen. 'Dat is niet het enige', zegt Braam. 'De gemeente wil ook nieuwe windmolens plaatsen. Dat betekent dat de inwoners van Azewijn te maken krijgen met heel veel meer verkeer, geluidsoverlast, luchtvervuiling en stikstof. Het punt van verkeer is voor de dorpsraad en de inwoners van Azewijn een enorm zorgpunt', aldus Braam.



Donderdagavond is er een beeldvormende bespreking over het raadsvoorstel betreft de grondaankoop van de uitbreiding van DocksNLD. Gelderland heeft tot nu toe nog geen toestemming gegeven voor de uitbreiding, omdat er op meer plekken in de provincie industriekavels beschikbaar zijn. Voordat er een besluit over het plan wordt gemaakt, wil de gemeente zich niet uitspreken. De dorpsraad blijft in spanning afwachten. 'We roepen de gemeenteraad op, die in december moet stemmen over de structuurvisie, om Azewijn niet te laten bloeden voor dit plan', sluit Braam af.