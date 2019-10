Duur of duurder? Druten moet keuze maken over nieuw sportpark

Sporthal De Heuvel in Druten is oud en verloederd en daarom is het tijd voor een renovatie, vindt de gemeente. De raad moet nu kiezen uit een van de vier renovatiemogelijkheden die het college heeft voorgelegd.

De sporthal is in 1969 gebouwd en is nu volgens de gemeente ‘dringend toe aan een grondige renovatie’. Daarom besloot Druten vorig jaar een nieuwe sporthal met zwembad op sportpark De Gelenberg in Afferden te bouwen. In 2021 moet het complex er staan.

De gemeente heeft nu vier bouwvarianten voor de uiteindelijke sportvoorziening uitgewerkt. De raad moet daar nu een keuze uit maken.

Miljoeneninvestering

De goedkoopste oplossing kost ruim 5,5 miljoen euro, maar biedt onvoldoende sportruimte voor de lokale vmbo-school. Daarnaast is het zwembad bij deze optie na een paar jaar alweer toe aan renovatie en is er geen gecombineerde installatie tussen het bad en de sporthal.

Aan de tweede optie hangt een prijskaart van 7,2 miljoen euro. Deze keuze biedt meer ruimte voor scholen en sportclubs, maar ook in dat geval moet het bad na een paar jaar alweer een renovatie ondergaan. Bij de derde variant van bijna 9,3 miljoen euro wordt het zwembad meteen gerenoveerd, waardoor er de komende twintig jaar geen bouwoverlast meer is.

Duurste optie

De duurste oplossing biedt een nieuwe sporthal met vier zaaldelen, inclusief turnfaciliteiten. Over twintig jaar, als de sporthal toe is aan groot onderhoud, moet het zwembad hoe dan ook worden vervangen door nieuwbouw. Bij deze optie is er tegen die tijd ook ruimte om een grote parkeerplaats op de oude plek van het bad te bouwen.

'Het biedt de mogelijkheid een gebouw met uitstraling te realiseren, dat goed te onderhouden is en zeer goed valt te exploiteren', stelt de gemeente. Het grote nadeel is volgens het college echter het prijskaartje van bijna 13 miljoen euro.

De raad neemt tot volgende week donderdag de verschillende opties gronding onder de loep.

