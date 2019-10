Wéér gedoe over afvalinzameling Arnhem, burger duurder uit

De stijging van de afvalstoffenheffing verdubbelt volgend jaar in Arnhem. Dat komt omdat de invoering van diftar, het betalen per afvalzak, een half jaar wordt uitgesteld. Dat maakt het college bekend. Eerder deze week liet de coalitie weten dat ook de ozb volgend jaar stijgt in de Rijnstad.

door Huibert Veth

De invoering van diftar is al jaren voer voor discussie. Over de randvoorwaarden, zoals hoe om te gaan met de minima, kon de raad het nog niet eens worden. Onlangs werden de ondergrondse containers weer afgesloten, waardoor deze alleen nog met een afvalpas te openen zijn. Dat leidde op meerdere plekken tot dumpingen van afval. Daarom stelt wethouder Cathelijne Bouwkamp de invoering van het betalen per afvalzak nu uit van 1 januari 2020 naar 1 juli 2020.

Arnhemse burger betaalt kosten

Het stadsbestuur gaat er vanuit dat diftar kosten bespaart, omdat consumenten hun afval dan beter scheiden en er zo minder afval is. Nu de invoering wordt uitgesteld, leidt dat volgens de gemeente tot bijna 8 ton euro extra kosten.

Die extra kosten komen via de afvalstoffenheffing helemaal voor rekening van de Arnhemse belastingbetaler. De stijging van de heffing gaat hierdoor van 5 procent naar 9,7 procent. De gemiddelde lasten per huishouden stijgen daardoor in totaal met 22 euro per jaar.

Irritatie

Verschillende raadsleden zijn geïrriteerd over de timing van de gemeente. 'Dit had er toch wel drie weken eerder kunnen zijn', zegt Leendert Combee (VVD). Ook meent hij dat het college te positief is over de kostenbesparingen met diftar. 'Ik denk dat we na een half jaar weer een bijstelling nodig hebben van de realistische kosten, en alle ellende die we erbij hebben.'

Andere opties niet overwogen

Er is niet overwogen de extra kosten op een andere manier te verrekenen, laat wethouder financiën Ronald Paping weten. 'Dus dit is het verhaal dat u aan de bijstandsmoeder gaat vertellen, die weer een cadeautje minder voor haar kinderen kan kopen', beet de SP hem toe.

Het voorstel komt een dag nadat de zojuist gelijmde Arnhemse coalitie aankondigde ook de ozb volgend jaar te laten stijgen. Hoewel hij hier geen relatie tussen ziet, noemt VVD'er Combee het daardoor wel een 'vervelend moment'.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier