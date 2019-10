Paarse krokodil: deze doodnormale jaren 50-woning mag geen zonnepanelen

Bart Kleibergen uit Buren wil graag zonnepanelen op zijn dak, maar mag dat niet. Zijn huis is onderdeel van het beschermde stadsgezicht van het historische stadje Buren. Zuur, want zo'n bijzonder pand heeft hij niet eens.

Bart Kleibergen heeft al een elektrische auto staan, maar hij wil meer. 'Nu rijd ik in feite nog steeds 'grijs'', meent hij. Zonnepanelen moeten daar verandering in brengen, want dan weet hij zeker dat zijn autobatterij met groene stroom wordt opgeladen.

Dus vroeg hij de Omgevingsdienst Rivierenland om advies. Die instantie verleent de vergunningen namens zijn gemeente Buren. Maar de overheid ligt dwars: zijn huis aan de Kornedijk is onderdeel van het beschermde stadsgezicht en daar mogen dus geen zonnepanelen op. 'Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanuit openbaar toegankelijk gebied', liet de Omgevingsdienst hem weten.

'Een hele gewone jaren '50-woning'

Maar zo bijzonder is het huis van Kleibergen niet eens. Hij is overigens niet beledigd als je dat tegen hem zegt. 'Nee, het is een hele gewone jaren '50-woning', beaamt hij zelf. Maar de grens die het historisch centrum van Buren tot beschermd stadsgezicht maakt, omarmt ook zijn woning en dus gelden daar dezelfde regels voor. Monumentale woning of niet.

Dan is er altijd nog de achterkant van het huis, zou je zeggen. Een oplossing die vaker wordt aangedragen aan huiseigenaren met een monumentaal of anderszins beschermd pand. Maar ook daar krijgt Kleibergen nul op het rekest: achter zijn huis loopt de Korne, een kleine maar openbare vaarroute. Ook vanaf daar mogen er geen zonnepanelen te zien zijn.

Paarse krokodil

'Dit noemen wij nou een paarse krokodil', reageert Hans Lammers, raadslid van Gemeentenbelangen, op het verhaal. Hij nam de casus van Bart Kleibergen ter harte en wil in de gemeenteraad voorstellen de regels te versoepelen.

Daar stak de val van het college in Buren echter vooralsnog een stokje voor. 'Wetgeving bemoeilijkt hier de energietransitie. Er zijn meer beschermde stadsgebieden in de gemeente dus er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. Ik stel voor dat we een voorschot nemen op de nieuwe Omgevingswet, waardoor je per situatie kan bepalen wat wel of niet kan.'

'Regels sluiten niet aan op ambities'

'Je ziet dat regels niet altijd meer aansluiten op de ambities die we op het gebied van duurzaamheid hebben', laat wethouder Daan Russchen weten. 'Maar we zijn ook wel streng om cultuurhistorie te bewaken.' Daarin moet je volgens hem een afweging maken. 'Maar we zullen met elkaar de discussie voeren waar je het belang legt.'