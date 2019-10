Er is bewijs: Josephine Baker heeft in WOII opgetreden in Overasselt

door Karel de Jong

Het moet in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog een gezellige boel zijn geweest in café van Lin met Canadese en Amerikaanse soldaten die even konden bijkomen van de strijd.

Monica Zeegers die de ruimte tegenwoordig in haar bezit heeft, beschrijft die sfeer. 'Geen oorlogstoestanden maar ontspanning. Er werden optredens gegeven, filmavonden georganiseerd, er werd een biertje gedronken, gerookt, de pindaschilletjes lagen her en der. Het moet gewoon fijn geweest zijn om hier te zijn.'

Tekst gaat verder onder de video.

Uit de hand gelopen

Die sfeer wil Monica Zeegers weer een beetje terugbrengen. De ruimte van het voormalige café van Lin hoort eigenlijk bij haar uitvaartonderneming maar de plannen om iets van de oude sfeer terug te brengen zijn een beetje uit de hand gelopen.

'In eerste instantie was het idee dat mensen door het raam konden kijken en dan werd er geprojecteerd hoe het er hier vroeger uitgezien moet hebben. Maar er kwamen steeds meer spullen bij en we vonden het eigenlijk heel jammer als mensen niet echt naar binnen zouden kunnen, dus dat hebben we dan maar besloten.'

'Vitrage moet nog wat geler'

Zo staat de originele tap inmiddels weer op zijn plek, is er een biljart uit het begin van de vorige eeuw naar binnen gesjouwd en staat zelfs de piano waarop de oude heer van Lin speelde weer in het café.

En er komen nog steeds spullen bij, zoals een doos met witte vitrage. 'Oei, die is nog wel erg wit', roept Monica uit, 'die moeten we nog iets geler zien te krijgen.'

Militairen zagen Josephine Baker optreden

Henny van Lin, de zoon van de oorspronkelijke café eigenaren, wist het zeker: Josephine Baker heeft hier opgetreden. In 2017 vertelde Henny zijn verhaal aan het programma 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020. 'Ze gingen vanuit Groesbeek met vrachtwagens de militairen ophalen en die werden hier gelost. En dan mochten ze weet ik wat bekijken en vooral Josephine Baker.'

Niet iedereen in Overasselt geloofde Henny. Volgens Monica Zeegers komt dat omdat niemand van de dorpelingen aanwezig was bij het optreden. 'Maar dat was ook helemaal niet voor de inwoners, het was speciaal voor de bevrijders.'

Zus zou stola van Josephine hebben gekregen

Bovendien had Henny het verhaal in zijn fantasie wat mooier gemaakt dan het was. Zo zou zijn jongste zus Joke de kleedkamer van Josephine zijn binnengeslopen en een stola van haar hebben omgedaan. Toen de artiest binnenkwam, werd ze niet boos maar gaf ze het kledingstuk cadeau. 'Alleen jammer we hebben hem niet meer', zei Henny in 2017.

Maar Joke's zoon die afgelopen week nog wat spullen kwam brengen, vertelt het echte verhaal. Josephine kwam inderdaad binnen en werd niet boos, maar zetten de kleine Joke op een kruk zodat de jurk die ze had aangetrokken mooi naar beneden hing. Een kledingstuk deed ze niet cadeau. Wel een chocoladereep en dat was de eerste keer dat de zus van Henny dat proefde.

Bewijs

Monica wilde bewijs en ging zelfs naar Château des Milandes in Frankrijk waar Josephine Baker heeft gewoond. Maar uiteindelijk vond ze haar bewijs gewoon in Overasselt in een oude zaalagenda van café van Lin.

Achterop een briefje van de overnachting van Josephine Baker in Grave heeft de diva in haar eigen handschrift de liedjes opgeschreven die ze gezongen heeft. 'Geweldig!', vindt Monica.

Café van Lin is vanaf 28 oktober 2019 geopend op elke eerste zondag van de maand.