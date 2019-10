De Veluwe: van Lonely Planet tot stikstofgevoelig

De Veluwe is volop in het nieuws, de afgelopen week. Wetenschappers van de Wageningen University & Research (WUR) waarschuwen dat het natuurgebied zeer gevoelig is voor stikstof en dat er zeer hard moet worden ingegrepen. En aan de andere kant wordt Nationaal Park De Hoge Veluwe getipt als een niet te missen bestemming in het populaire reismagazine Lonely Planet.

Toerisme en natuur, gaan die twee eigenlijk wel samen? Dat is de vraag die centraal staat in het nieuwe programma 'Onze Veluwe' dat vanavond voor het eerst te zien is bij Omroep Gelderland.

Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, denkt van wel. 'Natuurbeheerders en wij hebben dezelfde belangen. Als de natuur lijdt onder het toerisme, hebben we niks meer. Want dat is waarvoor die toerist komt. Ik kan me niet voorstellen dat er een ondernemer is die het 'geen bal' kan schelen.'

'Kwetsbare plekken moet je beschermen'

Lennard Jasper beaamt dat, maar zegt wel dat je goed moet kijken naar welke gebieden je openstelt voor het publiek. Recreatiezonering heet dat, zegt de boswachter Noord-Veluwe van Staatsbosbeheer. 'Kwetsbare plekken moet je beschermen, maar bepaalde plekken kun je juist openstellen voor publiek.'

Zorgen maakt de boswachter zich soms wel. 'In maart begint het broedseizoen, maar dan is ook de start van het toeristisch seizoen. Daar ontstaat wel een conflict, dan moeten we met elkaar kijken naar een oplossing.'

Promotie in herfst en winter

Dat je goed moet nadenken over de invulling van de Veluwe, vindt ook Herre Dijkema. 'In de zomer is het erg druk op de Veluwe, wij voeren daar dus ook geen actieve marketing op. Maar in andere seizoenen, zoals de herfst en de winter, kan er nog best wat bij. Ook proberen we bepaalde gebieden te ontzien. Als de hei in bloei staat op de Posbank, proberen we de hei in Ermelo juist te promoten. Dat gebied is een stuk rustiger.'

In het televisieprogramma' 'Onze Veluwe' komen naast Herre Dijkema en Lennard Jasper nog veel meer bewoners en ondernemers van de Veluwe aan het woord. De aflevering van donderdag is de eerste in een reeks van acht en gaat vooral over het ontwaken van de Veluwe. Bekijk de aflevering hier.

