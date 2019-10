Secretaris Ted Evers weg bij gemeente Montferland

'Dit is zo privé dat wij hebben gezegd dat wij in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er geen verdere mededelingen over doen', zo laat een woordvoerder van de gemeente Montferland desgevraagd weten. 'Het is een persoonlijke kwestie.' De zoektocht naar een nieuwe gemeentesecretaris is nog niet gestart.



Evers was sinds oktober 2004 in dienst als gemeentesecretaris bij Montferland. Voor zijn periode op het gemeentehuis in Didam was hij ook al gemeentesecretaris in Boekel.