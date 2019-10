Tbs'er Ronald van Z. nog altijd in Parijs

De tbs'er die onlangs de Nijmeegse Pompekliniek ontvluchtte en werd opgepakt in Parijs, is nog altijd niet terug in Nederland.

door Jenda Terpstra en Sven Strijbosch

Dat meldt het Openbaar Ministerie aan Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerder zit Ronald van Z. nog vast in Parijs. Het kan nog één tot twee weken duren voor hij terugkeert naar Nederland.

Volgens Job Knoester, advocaat van Van Z., is er op 30 oktober in Frankrijk een zitting over de zaak.

Terugkeer

Waarom Van Z. nog niet in Nederland is, blijft onduidelijk. Volgens een betrouwbare bron zou Van Z. niet willen meewerken aan zijn terugkeer, uit angst om naar de Pompekliniek terug te moeten. Maar advocaat Knoester en het OM kunnen dit niet bevestigen.

De bron zegt tegen Omroep Gelderland: 'Hij werkt inderdaad tegen. Ik heb begrepen dat zijn kamer in de Pompekliniek inmiddels is leeggemaakt. Hij komt daar zeker niet meer terug.' De Pompekliniek kan dat niet bevestigen.

Internetcafé

De veroordeelde zedendeliquent Ronald van Z. nam begin oktober de benen tijdens een begeleid verlof vanuit de Pompekliniek. Hij vluchtte naar Parijs. Vanuit een internetcafé mailde hij met Omroep Gelderland, voor hij werd opgepakt door de politie.

Andere tbs'ers in de Pompekliniek zouden al die tijd al hebben geweten dat Van Z. in Frankrijk zat, meldt een bron binnen de Nijmeegse instelling. In Parijs sliep Van Z. in een gekocht tentje in een stadspark.

Zie ook: