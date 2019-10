Als het druk wordt met toeristen, trekken de edelherten naar het midden van het Speulderbos

Maar ééns per week is die plek, onder begeleiding van de boswachter, wel te bezoeken. In het afgesloten gedeelte is een wildobservatieplaats gebouwd. Boswachter Lennard Jasper neemt je in het programma Onze Veluwe mee.

'Hier voel je de rust', vertelt hij fluisterend. 'Het bewijst dat de edelherten zich overdag, met name als het druk wordt in het bos, zich hier graag ophouden. Omdat ze hier even rust vinden.'

Bekijk hier de uitzending van Onze Veluwe.