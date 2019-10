Boswachter: 'Veluwe niet op slot voor toeristen, maar maatregelen zijn nodig'

In het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe staat één vraag centraal: wat doet de toerist met de Veluwe? Lennard Jasper neemt je mee naar het bos waar hij als kind bedacht dat hij boswachter wilde worden. 'Als Rotterdams jochie voelde het heel erg als op vakantie zijn in het buitenland.' Hij wilde graag in het bos zijn. 'Toen ik ook nog een boswachter tegenkwam was ik verkocht.'

De boswachter ziet steeds meer toeristen voorbij komen in zijn bos. 'De kans dat je mensen tegenkomt in diezelfde natuur is toegenomen.' Dat is ook gevaarlijk voor het behoud van de natuur. Maar natuurgebieden helemaal afsluiten voor toeristen, dat vindt hij geen goed idee.

Kijken naar rust en ruimte

'Ik ben heel erg voor recreatie in de Veluwse natuur, maar ik denk wel dat we verandering moeten aanbrengen in het gebruik', zegt Jasper. Het toerisme moet meer verspreid worden over het gebied, vindt hij. 'We kijken waar we meer rust en ruimte willen creëren voor bijzondere soorten en waar kunnen we juist recreatie wat meer ontwikkelen.'

Bospaden sluiten gebeurt niet zomaar. 'Als we dat in beeld hebben, weten we ook echt welke paden we kunnen sluiten. Maar we willen de Veluwe wel toegankelijk houden.' De bosbeheerder wil het in zones opdelen. Aan de rand de drukte, en hoe verder je je op de Veluwe komt, hoe rustiger het moet worden.

