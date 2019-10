NEC staat waar het hoort en wil nu meer

Winst in de tweede periode is voor NEC de eenvoudigste weg naar plaatsing voor de play-offs. Na twee speelronden staan de Nijmegenaren bovenaan.

'Ik denk dat we goed bezig zijn', zegt doelman Mattijs Branderhorst. 'We laten als team zien dat we aan het groeien zijn. Dat gaat met ups en downs, maar we staan waar we horen te staan. Ik heb het idee dat we alleen nog maar gaan groeien dit seizoen, dus ik ben benieuwd waar we gaan eindigen.'

NEC kan die koppositie vrijdagavond versterken met een thuiszege op MVV. Voor het trainerstriumviraat is er na twee zeges op rij geen reden de basiself te wijzigen. NEC hield in beide duels bovendien de nul. Dat ging gepaard met de terugkeer in de basis van aanvoerder Rens van Eijden.

Pijn bij Kvida

Zijn partner centraal achterin Josef Kvida verliet met pijn de training op donderdag. 'Volgens mij viel hij op hak van een speler, dus hij had last van zijn ribben', zo zag trainer François Gesthuizen. 'Het is geen flauwe jongen, dus het zegt wel iets dat hij er last van heeft.'

Verraderlijk

Tegenstander MVV draait niet goed dit seizoen, maar is toch een verraderlijke tegenstander. Vorig jaar wonnen de Limburgers in De Goffert. En in Maastricht wist NEC de laatste twee confrontaties niet te winnen. Vorig seizoen werd het 1-1 en een jaar eerder 4-1 voor MVV. Van de huidige selectie hebben Jonathan Okita en doelman Mattijs Branderhorst een verleden bij MVV. 'Ja, altijd leuk om tegen je oude ploeg te spelen', vindt de doelman. 'Altijd leuk om tegen je oude ploeg te spelen. Een oud teamgenoot van mij speelt er ook, Nigel Bertrams. Een leuk potje. We hebben twee keer de nul gehouden. Heerlijk, het staat gewoon goed. Rens van Eijden is ook heel belangrijk. Ik had in wedstrijden nog niet met hem gespeeld. De samenwerking verloopt heel goed. Hij neemt de coaching ook een beetje over. Daar hoef ik minder energie in te stoppen en kan ik die gebruiken voor die twee, drie ballen die ik op doel krijg.'

Fitheid

De selectie van NEC is dit seizoen opmerkelijk fit, er zijn nauwelijks blessures. 'Ik kan het niet vergelijken met vorig seizoen, maar soms zit een ongeluk in een klein hoekje', weet Gesthuizen. 'We willen wel de grens aantikken met de belasting, zodat we het lang vol kunnen houden, zoals in de thuiswedstrijden tegen De Graafschap en Go Ahead. We zitten nu in een periode met heel veel wedstrijden, dus dan zijn de trainingen wat minder qua intensiteit.'

Opstelling:

Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Kvida, Kuipers; Van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Okita, Flemming, Romeny.