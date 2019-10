Wéér vaten gedumpt in Arnhem, kinderopvang dicht

In totaal gaat het om twee vaten, waarvan er één lek is. Er zouden honderden liters van de inhoud zijn weggestroomd in het bos naast het terrein van de Veiligheidsregio aan de Schelmseweg. Onderzoek moet de precieze hoeveelheid nog aantonen. De brandweer verricht zelf metingen.

Tweede dumping

Het is niet de eerste keer dat het terrein aan de Schelmseweg gebruikt wordt als dumpplek. Een week geleden was het ook al raak. 'We onderzoeken of er verdere verbanden zijn', laat een woordvoerder van de politie weten.

De Veiligheidsregio deelt het terrein met Montessori kinderopvang. Uit voorzorg is besloten de vestiging aan de Schelmseweg de rest van de dag gesloten te houden. De kinderen worden opgevangen op een locatie elders. 'Bij een drugsdumping kunnen er chemische reacties ontstaan die gevaarlijk zijn voor de omgeving, daarom kan het zijn dat we panden in de omgeving laten ontruimen', aldus de politie.