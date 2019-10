Cupcakes voor Kenia: 'Een kindje vroeg al of we ze daar naartoe gingen sturen'

In Groesbeek zijn de kinderen van BSO Domino woensdag al aan de slag gegaan. De herfstvakantie is al ten einde gekomen, dus wordt de donderdag benut om te verkopen in plaats van te bakken.

'We hebben zo'n honderd cupcakes gebakken en versierd', vertelt Inge Jochoms namens Stichting Kindercentrum Domino. 'En die gaan we vandaag verkopen op het plein van de Adelbrechtschool in Groesbeek. We hebben de kinderen uitgelegd dat het geld bestemd is voor kinderen in Kenia. Kinderen, die zelf vaak geen ouders meer hebben.'

De kinderen hebben zich met plezier ingezet voor Aan de Bakdag. 'Ik kreeg al de vraag van een kindje of wij de cupcakes dan naar Kenia gaan sturen', lacht Jochoms. 'Maar dat doen we dus niet. We sturen de opbrengst naar SOS Kinderdorpen en zij zorgen ervoor dat het geld terechtkomt bij de kinderen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Inge Jochoms van Stichting Kindercentrum Domino: