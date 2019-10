Doetinchem heeft meer vechtersbazen in beeld, burgemeester blij met 'stevige straffen'

De vechtpartij vond in de nacht van 13 oktober plaats. 'Ik ben blij dat justitie er werk van heeft gemaakt om deze daders snel te berechten. Het is voor de betrokken hulpverleners een goed signaal dat dit soort geweld zo snel en zo hard wordt aangepakt', reageert Boumans.

Een 47-jarige man uit 's-Heerenberg en 48-jarige man Doetinchem moeten respectievelijk vier en vijf maanden de cel in voor hun rol in de vechtpartij. 'Het zijn stevige straffen, daar ben ik zeer tevreden mee. Het is een duidelijk signaal dat je je hebt te gedragen als je 's avonds in de stad bent', zegt Boumans.

De burgemeester noemt de straffen terecht, omdat het 'zeker voor de politie een zeer dreigende situatie is geweest'. 'Dit was een stevig incident en dat willen we nooit meer', zegt hij. 'Je moet van de politie afblijven.'

Ook anderen vervolgd

Bij de knokpartij waren tientallen vechtersbazen betrokken. Behalve de twee veroordeelden zijn nog twee verdachten opgepakt, die via het normale strafrecht worden vervolgd. 'De politie heeft de zaak nog steeds in onderzoek. Er komt steeds meer informatie naar boven, meer materiaal beschikbaar, dus de verwachting is dat we nog wel meer mensen kunnen vervolgen. Niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuurlijk in de vorm van bijvoorbeeld een centrumverbod.'

Luister een gesprek met burgemeester Mark Boumans op Radio Gelderland terug:

Cameratoezicht?

Boumans noemt het zorgelijk dat mensen die vaker in Doetinchem uitgaan zich bij de vechtpartij aansloten. Hij is voorstander van cameratoezicht in het centrum, omdat daar een preventieve werking van uitgaat. 'Mensen bedenken zich voordat ze rottigheid uithalen, omdat ze weten dat het op film komt. En het helpt bij de opsporing. Als we nu cameratoezicht hadden gehad, hadden we sneller meer verdachten in beeld gehad dan nu is gelukt.'

Het onderwerp staat bij de volgende raadsvergadering op de agenda. 'Ik heb zelf het gevoel dat een groot deel van de raad inmiddels wel voelt voor cameratoezicht. Er is ook een keerzijde: het is een inbreuk op privacy. Maar ik denk dat de balans nu wat doorslaat naar veiligheid.'

De burgemeester gaat ervan uit dat de rust nu weer is teruggekeerd in zijn gemeente. 'Dit was een incident. Het is niet zo dat een bende Doetinchem heeft overgenomen. Afgelopen weekend was het rustig.'

