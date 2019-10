Zoon die is opgepakt na familiedrama in Hengelo wordt voorgeleid

De man die is aangehouden in verband met de dood van een echtpaar in Hengelo, wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem. Die beslist of hij langer vast blijft zitten. Dat zegt de politie.

Het gaat om een zoon van het stel. De man meldde zich maandagochtend vroeg na het familiedrama in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij was gewond en moest worden opgenomen. Woensdag meldde de politie dat hij nog steeds in het ziekenhuis is en wordt bewaakt.

De afgelopen dagen is er uitgebreid onderzoek verricht in de woning van het echtpaar aan de Julianalaan. Wat zich binnen precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Buurtbewoners vertelden eerder tegen Omroep Gelderland dat de zoon met psychische problemen kampt.

Verslagenheid in het dorp

Het familiedrama zorgt voor grote verslagenheid in het Achterhoekse dorp. Zo is bij voetbalclub Pax een gedenkplek ingericht en was er maandagavond een besloten bijeenkomst in Hengelo waar buurtbewoners hun gevoelens en emoties konden delen.

Op het gemeentehuis van Bronckhorst is woensdag een condoleanceregister geopend voor de overleden Ab en Geke.

