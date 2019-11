Plunderen rekening voor bijna 250.000 euro: maatschappelijk werker hoort straf

Een 45-jarige vrouw uit 't Harde die ervan wordt verdacht als maatschappelijk werker de rekening van een dementerende, oudere vrouw uit Heerde te hebben geplunderd, hoort vrijdag of de rechter haar een straf oplegt. De rechtbank in Arnhem doet dan uitspraak in deze zaak.

De verdachte zou met vervalste overschrijvingsformulieren en acceptgiro's in totaal bijna 250.000 euro overgemaakt naar haar eigen rekening en er onder meer woonwinkels, een tuinmeubelbedrijf en vakantieparken mee hebben betaald. De Veluwse zou bijna 6 jaar lang de bankrekening van haar cliënte hebben leeggeroofd. Ook nadat het slachtoffer was opgenomen in een verpleeghuis, zou ze doorgegaan zijn met haar praktijken. De inmiddels ontslagen maatschappelijk werkster ontkent.

De zaak kwam aan het licht na het overlijden van de vrouw uit Heerde. Bij de afhandeling van de erfenis, die naar goede doelen zou gaan, bleek dat er geld was overgemaakt naar de rekening van de 45-jarige verdachte. Er was bijna 2,5 ton van de bankrekening verdwenen.

De vrouw uit Heerde is lang niet het enige slachtoffer van financiële uitbuiting van ouderen. 'Het is lastig om aan te geven hoe vaak het per jaar in Nederland voorkomt. Financieel misbruik komt vaak niet aan het licht, omdat de slachtoffers er niet mee te koop lopen. De meeste mensen zullen het uit zichzelf niet vertellen. Ze schamen zich dat het hun overkomt. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van degene die ze misbruikt.', zegt Bernadet Naber van seniorenorganisatie ANBO.

Driekwart daders is familielid

'Driekwart van de plegers is een familielid, twintig procent een goede vriend, buur of partner en zes procent is een professional. De dader is bijna altijd iemand in je directe omgeving.' Volgens de ANBO is zo lang mogelijk je eigen financiën beheren de beste manier om financieel misbruik te voorkomen. 'En ons advies is om van tevoren maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door een levenstestament te laten opstellen bij een notaris. In een testament leg je vast wat er na je dood met je geld en spullen moet gebeuren. In een levenstestament leg je vast wat er tijdens je leven moet gebeuren op het moment dat je zelf geen goede beslissingen meer kunt nemen.'

Campagne tegen financieel misbruik ouderen

De seniorenorganisatie doet ook mee aan de campagne tegen financieel misbruik van ouderen die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bijna drie jaar geleden begon. De campagne is volgens het ministerie bedoeld 'om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen, zodat het beter kan worden voorkomen of het zo snel mogelijk te herkennen en stoppen.'