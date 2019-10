'Onze Veluwe': hoe toerisme en natuur samengaan

Campings die vollopen, fietsenmakers die overuren draaien en de stilte die ver te zoeken is. Het is zomer op de Veluwe! Het gebied is een van de populairste vakantiebestemmingen van Nederland. Maar wat betekent het toerisme voor de Veluwe? Een zomerseizoen lang volgde Omroep Gelderland het reilen en zeilen op 'Onze Veluwe'.

In de nieuwe, achtdelige serie Onze Veluwe vertellen we verhalen van bewoners, ondernemers en toeristen met één centrale vraag: Wat is de invloed van het toerisme op ‘onze’ Veluwe?

Al decennia lang vertoeven bezoekers uit binnen- en buitenland met veel plezier op de Veluwe. Per jaar vinden er miljoenen overnachtingen plaats en ook de vele dagjesmensen weten de fiets- en wandelpaden van het gebied prima te vinden. Maar wat betekent deze stroom van recreanten voor het natuurgebied? En hoe kijken bewoners en ondernemers uit de regio aan tegen dit massatoerisme?

We zoeken onder meer uit waarom er steeds meer Chinezen naar de Veluwe komen en vaste gast Cor Vermeer vertelt ons over de veranderingen van de Veluwe in de afgelopen 50 jaar. Hoe blij zijn kleine buurtsupers met de komst van de toeristen en hoe zit het met de winkeliers op zondag in Elburg? Is er nog plek voor de boer op de toeristische Veluwe? En waar is de stilte gebleven? Daarnaast gaan we op pad met boswachter Lennard Jasper en bezoeken zijn favoriete plek op de Veluwe. Dit, en nog veel meer leuke en interessante verhalen zie je in Onze Veluwe.

