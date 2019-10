Nijmegenaren willen geen studenten in GGD-complex

Plannen voor studentenwoningen in het huidige GGD-complex in Nijmegen stuiten op kritiek van buurtbewoners. 'Er zijn in hun ogen al veel studentencomplexen in de directe omgeving en de druk op het gebied - met name fietsverkeer - wordt als te hoog ervaren', stelt verantwoordelijk wethouder Noël Vergunst (Grondbeleid). Toch worden de mogelijkheden onderzocht.

door Sven Strijbosch

De GGD verhuist van de Groenewoudseweg naar de Professor Bellefroidstraat in de stad. 'De GGD is al geruime tijd op zoek naar nieuwe huisvesting omdat het huidige gebouw niet meer aan eisen voldoet', laat de gemeente weten. 'Renovatie is duurder dan nieuwbouw.'

Grote interesse

De SSHN is geïnteresseerd in het huidige pand van de GGD, dat eigendom is van de gemeente Nijmegen. 'Met de SSHN zal worden verkend of een invulling met studentenhuisvesting stedenbouwkundig mogelijk is. De situering nabij de campus en de ligging ten opzichte van het centrum en de nabijheid van station Heyendaal verklaren die interesse', vervolgt Vergunst.

En hoewel omwonenden sceptisch zijn over het zoveelste studentencomplex in de buurt, is het Nijmeegse Platform Kamerbreed positief over de plannen. 'Dit juichen we toe. Iedere vijf extra studentenkamers betekent één woonhuis beschikbaar voor starters', zegt voorman Ralf Nieuwenhuijsen. Hij doelt daarmee op de vele woningen in de stad die worden opgedeeld en verhuurd. Dat zorgt volgens het platform voor overlast en een tekort aan starterswoningen.

Nog niets zeker

'Ik kan me wel voorstellen dat dit misschien net één complex te veel is voor omwonenden. Die hebben het gevoel dat er een campusterrein buiten de campus om wordt gecreëerd met al die studentenwoningen', vervolgt Nieuwenhuijsen.

Nijmegen benadrukt dat er nog niets zeker is. 'Het proces zit nog in de verkennende fase', zegt een woordvoerder. Er volgen nog verschillende procedures en dat kan zomaar jaren in beslag nemen. 'Uiteraard nemen we omwonenden hierin mee.'