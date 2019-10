Inwoners van Lingewaard 'kiezen' nieuwe burgemeester

Een echt gekozen burgemeester is het niet, maar inwoners van Lingewaard kunnen wel hun stem laten gelden bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. Op een speciale website kunnen zij aangeven waarop volgens hen de nadruk zou moeten liggen in het profiel van een nieuwe burgemeester.

door Karel de Jong

De gemeente vraagt inwoners via de eigen website, social media, gemeentepagina en posters de online vragenlijst in te vullen. Wie geen beschikking heeft over een computer kan antwoord geven op een uitknipbon op de gemeentepagina of één van de flyers die in de gemeente worden verspreid. Terugsturen naar de gemeente kan kosteloos.

Profielschets

Het gaat om een beknopte vragenlijst met twee gesloten en twee open vragen. De resultaten en de inbreng van raadsfracties, het college en de gemeentelijke organisatie, neemt de gemeente mee in de profielschets.

Op 17 december stelt de gemeenteraad die profielschets op in aanwezigheid van de commissaris van de Koning.

Pas na de zomer nieuwe burgemeester

Daarna gaat de vertrouwenscommissie in beslotenheid de selectieprocedure in en komt naar verwachting in mei 2020 met de meest geschikte kandidaat naar buiten. De nieuwe burgemeester wordt pas in september 2020 benoemd.

Op dit moment is Josan Meijers waarnemend burgemeester voor Marianne Schuurmans, die afgelopen zomer naar Haarlemmermeer vertrok. Op deze site kunnen inwoners tot 4 november hun stem laten gelden.

