Man uit Berkelland opgepakt na wapenvondst

'We kregen een telefonische tip dat er twee vuurwapens lagen opgeslagen', vertelt wijkagent Geertjan Sloots, die de exacte locatie van de vondst niet wil benoemen. 'In de tip werd een specifieke plek genoemd en ook aangegeven om wat voor een wapens het ging, dus we wisten precies waar we naar moesten zoeken.' De wapens werden dinsdag aangetroffen, maar de eigenaar was op dat moment niet thuis.



De 21-jarige man is woensdag aangehouden om zich te verantwoorden op het politiebureau, waarna hij weer in vrijheid wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie zal zich buigen over de strafmaat.