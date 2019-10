Shantykoor 'Stroe Ahoy' zoekt muzikanten

Ons Shantykoor 'Stroe Ahoy' is op zoek naar muzikanten (m/v). Het koor bestaat uit om de nabij 25 mannen, die het heel erg leuk vinden om te zingen. We zingen hoofdzakelijk zeemansliederen, maar zingen ook vele andere Nederlandse nummers. Komend jaar bestaan we 5 jaar en dat feest zouden we graag meemaken, maar om door te kunnen blijven gaan hebben we wel muzikanten nodig. Momenteel zoeken we een accordeonist, een keyboardspeler en een gitarist.

Repeteren doen we 1x in de 2 weken op donderdagavond van 20-22 in de Schaapskooi in Stroe. Wil je samen met ons deze muzikale hobby voortzetten kom dan gerust eens langs.

Bent u toevallig muzikant en lijkt het u leuk om samen te repeteren? Reageer dan hieronder.