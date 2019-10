Brand legt Mercedes-garage in de as: 'Schade loopt in de tonnen'

De eigenaar werd kort voor 02.30 uur gewekt door het inbraakalarm. 'Ik stond in de keuken mijn kleren aan te trekken, toen de brandweerauto uit het dorp kwam rijden. Ik had toen nog niet in de gaten dat één plus één twee was. Ik dacht dat het om een inbraak bij mijn pand ging.'

Bekijk het gesprek met garagehouder Hobo (de tekst gaat daaronder verder):

Metershoge vlammen

Toen hij een paar minuten later bij de garage aankwam, sloegen de vlammen al hoog boven het pand uit. 'Dat is schrikken. Je denkt altijd dat zoiets bij de buren gebeurt en nooit bij jezelf natuurlijk.'

De werkplaats van de Mercedes-specialist is verloren gegaan. Daarbij gaat het onder meer om bruggen en auto's, waaronder van klanten die daar ter reparatie stonden. 'Ik heb er al een paar aan de telefoon gehad. Tot zover zijn ze positief en wensen ze me veel succes', reageert Hobo.

De showroom is grotendeels bespaard gebleven, mede doordat daar 's nachts de auto's uit werden gereden. Er is alleen veel water- en rookschade. Hoe groot de totale schade is, vindt de eigenaar nog moeilijk in te schatten. 'Maar ik denk dat het in de tonnen gaat lopen.'

Even geen werk

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek of er sprake is van bijvoorbeeld brandstichting. 'Bij elke grote gebeurtenis zijn er wilde verhalen. Achter dat verhaal zit de politie nog aan.'

Door de brand zitten acht medewerkers even zonder werk: zij mogen het pand niet in. 'Het werk is er niet meer, verbrand', zegt Hobo. De eigenaar zelf blijft er vooralsnog nuchter onder. 'Ik denk dat het de aankomende weken pas gaat indalen wat er op me afkomt.'