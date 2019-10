Stadsmuseum Doetinchem op zoek naar vrijwilligers

Het stadsmuseum in Doetinchem is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het museum laat de ontwikkeling van de stad zien, aan de hand van maquette's, verhalen en bijzondere objecten. Momenteel zijn er hier zo'n 70 vrijwilligers werkzaam, maar we zijn er nog steeds op zoek naar meer. Zonder deze vrijwilligers is de exploitatie van ons museum niet mogelijk.

Zij zijn het die het museum draaiende houden, door bij de entree te staan, rondleidingen te verzorgen en de klanten te helpen in de museumwinkel. Het is een bijzonder en gevarieerd team. Maak jij makkelijk contact mensen en lijkt het je leuk om hier te komen helpen? Dan komen we graag met je in contact, we zullen samen kijk waar je het beste tot je recht komt.

Ziet u zichzelf wel een rondleiding geven of kunt u ergens anders bij helpen? Reageer dan hieronder.