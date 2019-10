Bronckhorst stopt financiering gymzalen

De gemeente Bronckhorst is voornemens om De Meisterkamp in Halle, de Thorbeckezaal in Zelhem en de gymzaal Keijenborg te sluiten. De beweegruimten liggen volgens de gemeente ver onder de norm qua gebruiksuren, wat reden is om de financiering met ingang van 2024 stop te zetten.

'Door nu keuzes te maken kunnen we sport in de toekomst behouden', aldus wethouder Evert Blaauw van Bronckhorst over de toekomstige sluiting. De gemeente heeft de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportaccommodaties onderzocht. Van de in totaal twaalf accommodaties, waaronder vier sporthallen en drie gymzalen, blijken negen de bezettingsnorm niet te halen. Deze norm, een richtlijn van het NOC*NSF, betekent dat er minimaal 1400 uur per jaar gebruik moet worden gemaakt van de ruimte.



Hoewel Bronckhorst aangeeft dat tijdens piekuren de accommodaties goed bezet zijn, staan ze daarbuiten grotendeels leeg. Door dalende inwonersaantallen zal de bezetting nog verder afnemen, waardoor nu wordt ingezet op minder binnensportaccommodaties. De overgebleven ruimten zullen toekomstbestendig worden gemaakt, terwijl in samenspraak met verenigingen en exploitanten wordt gezocht naar een optimale bezetting.



Aansluiten bij ander dorp

Blaauw geeft aan dat verenigingen die de gymzalen in Halle, Zelhem en Keijenborg gebruiken op zoek moeten naar nieuwe ruimte. 'We vragen verenigingen die gebruik maken van deze gymzalen, om pro-actief in te spelen op ontwikkelingen en bijvoorbeeld aan te sluiten op activiteiten in een ander dorp', zegt de wethouder. 'Alle sportvoorzieningen in stand houden is niet haalbaar, maar we delen een gezamenlijke verantwoording voor onze vitaliteit.'