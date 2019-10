Last van doffe dreunen en trillingen in Rheden? Dit is de oorzaak

Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar de ondergrond en heeft als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Daarbij gaat het volgens de gemeente om verkennend onderzoek: er wordt nog geen aardwarmte gewonnen.

Er worden geluidsgolven de grond ingestuurd om de dikte en de aardlagen in kaart te brengen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden worden per brief geïnformeerd over het onderzoek.

Op meer plekken

Ook in andere gemeenten in Gelderland, waaronder Renkum en Zevenaar, wordt onderzoek naar aardwarmte gedaan. De overheid wil zo achterhalen in hoeverre aardwarmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld huizen of kantoren te verwarmen.

Bekijk een reportage over het onderzoek naar aardwarmte: