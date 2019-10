Duizenden huishoudens Montferland hebben weer stroom

Liander gaf omstreeks 09.00 uur via de storingsmelder dat er een probleem was in Montferland en een klein gedeelte van Doetinchem. De getroffen postcodes zijn 7038, 7039, 7041,7044, 7045, 7046, 7047 en 7048. De monteurs van de netbeheerder hebben het probleem verholpen.

De verwachting was dat iedereen rond 11.00 uur weer stroom zou hebben, maar dat was drie kwartier eerder al het geval.



Door de stroomstoring was radiozender Optimaal FM tijdelijk niet te beluisteren via de ether, omdat de zendmast zich bevindt in het gebied waar de storing zich voordoet. Via de internetstream was de zender nog wel te beluisteren.