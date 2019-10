Gescheiden inzameling luiers nog niet zonder problemen

door Ton Arbouw

Bij ARN in Weurt staat een reactor om luiers en incontinentiemateriaal te verwerken tot plastic, kunstmest en biogas. Toch verdwijnen bijna alle luiers, ook die in heel Gelderland nu al gescheiden worden ingezameld, in de verbrandingsoven.

De afvalenergiecentrale is nog niet klaar met het testen van de eerste reactor voor de luierverwerking. Volgens projectleider Willem Elsinga werkt de reactor wel boven verwachting. Toch wil de afvalverwerker de installatie eerst optimaal hebben, voordat er twee installaties naast worden gebouwd. Pas dan is het bedrijf klaar om alle luiers en ander incontinentiemateriaal te verwerken.

Luiers weggooien kost meer

De gescheiden inzameling van luiers of incontinentiemateriaal in het Rivierengebied is extra actueel geworden. Met de invoering van de inzameling van restafval in ondergrondse containers dreigt de groep die met luiers zit extra kosten te maken. Per 30 liter afval moet er nu een euro worden betaald. Met luiers heb je al snel een aardig volume weg te gooien. Gescheiden inzameling zou dan een uitkomst zijn.

Toch zijn de meeste gemeentes nog niet zo ver. Alleen West Maas en Waal doet dit. De luiers gaan nog bijna allemaal in de verbrandingsoven. Toch wil de gemeente de inwoners de mogelijkheid van gescheiden inzameling bieden in afwachting van de verwerking.

Andere gemeentes zijn nog niet zo ver. Tiel en West Betuwe stellen wel een financiële tegemoetkoming in het vooruit voor mensen die met incontinentiemateriaal zitten. Maar voor de rest zijn de gemeentes in afwachting van ARN.

'Begin met gescheiden inzameling'

Willem Elsinga van de afvalverwerker denkt dat het beter is als het Rivierengebied toch vast begint met de gescheiden inzameling. 'Ook dat proces kost tijd om op de starten', zegt Elsinga. En de ontwikkelingen in Weurt gaan door. Volgens jaar worden de twee extra reactoren besteld.

Wethouder Frank Groen uit Tiel blijft terughoudend. Hij hoort al anderhalf jaar dat de ARN er bijna klaar voor is. En gescheiden inzameling is wel een stuk duurder. Hij wil nu eerst echt resultaat zien.