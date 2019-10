Familiedrama Hengelo: onderzoek nog in volle gang

Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut deden dinsdag de hele dag onderzoek aan de Julianalaan naar de dood van Ab en Geke. Het echtpaar kwam maandag om het leven. Een van hun zonen is aangehouden. Hij ligt nog altijd in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daar wordt hij constant bewaakt, zo meldde de politie al eerder.

Zie ook: Familiedrama Hengelo: zoon aangehouden na dood echtpaar

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens buurtbewoners kampt de zoon van het echtpaar met psychische problemen en zou hij depressief zijn.

Zie ook: Familiedrama Hengelo: 'Vader maakte zich grote zorgen over zoon'

'Sociale, hele vriendelijke mensen'

De buurt is nog altijd in shock. 'Een hele goede familie', zegt een omwonende. 'Sociaal, heel vriendelijk. Van hallo en hoe gaat het? Een praatje was er af en toe weleens. Ik vind het nieuws echt verschrikkelijk.'

In het clubhuis van voetbalvereniging Pax is een herinneringsplek ingericht. Een andere zoon voetbalt bij Pax en vader Ab was vrijwilliger en sponsor van de club.

'Dit hadden we nooit kunnen bevroeden'

De voorzitter van de voetbalclub, Ben Groot Roessink, spreekt mooie woorden over Ab. 'Een hele rustige man. Iemand die je eigenlijk heel graag als buurman zou willen hebben.'

Hij vervolgt: 'Wij wisten wel dat een van de gezinsleden met wat psychische problemen kampte. Maar we hadden nooit kunnen bevroeden dat dit het einde zou zijn. Het is echt, echt een shock .Zowel voor de club, maar ook voor de hele gemeenschap van Hengelo.'

Zie ook: Voetbalclub Pax richt gedenkplek in voor Hengeloos echtpaar