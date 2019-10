Arnhemse coalitie kijkt vooruit: 'De stad heeft er niets aan als we rollebollend over straat gaan'

door Huibert Veth

In het stadhuis legden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen uit hoe vier maanden van gesprekken en overleggen leidden tot drie A4'tjes met afspraken die nu worden toegevoegd aan het coalitieakkoord.

Rollebollen

Met name de relatie tussen GroenLinks en D66 zou hebben geschuurd. 'Maar iedereen voelde vanaf het begin van de gesprekken de verantwoordelijkheid om tot een goed resultaat te komen', zegt Coenders. 'Als we rollebollend over straat gaan, daar heeft de stad niks aan.'

De gesprekken waren lang, volgens Sabine Andeweg (D66). 'Maar ik denk dat het goed is om te benoemen wat je dwarszit.' Ook volgens Eric Greving (PvdA) is het goed dat de vier fractievoorzitters elkaar eens veel spraken. 'We zijn ook allemaal verschillende personen. Misschien hebben we in het verleden te weinig een drankje gedronken, of elkaar eens goed in de ogen gekeken. Los van de inhoud.'

'Bestuurscultuur lijkt te verslechteren'

De veelbesproken Arnhemse bestuurscultuur is volgens Coenders nog steeds niet op niveau. Soms lijkt het zelfs te verslechteren. 'Daarom worden handreikingen uit het rapport Frissen nu ook expliciet in de afspraken benoemd.' Maar daar was iedereen zelf al verantwoordelijk voor, vindt Andeweg.

'Je kunt steeds blijven wrijven in een vlek, maar soms kun je beter vooruit kijken', zegt Leendert Combee (VVD) over de verstoorde relaties. 'Dat is ook politiek. Net als met de krant: daar gooi je morgen weer de aardappelschillen in weg. Je moet dat loslaten en gewoon weer door.'

Als je de inhoudelijke afspraken op hoofdlijnen bekijkt, lijken met name GroenLinks en PvdA veel van hun wensen te hebben verzilverd. Er gaat meer geld naar zorg, belastingen gaan omhoog, er wordt minder gespaard en bezuinigingen op sociale wijkteams en de schuldenaanpak worden teruggedraaid. 'Het gaat mij niet om punten binnenhalen, maar natuurlijk zijn wij tevreden met de inhoudelijke afspraken', zegt Coenders.

'Belasting verhogen niet onze hobby'

'Belastingen verhogen is onze hobby niet', geeft VVD'er Combee toe. 'Verder wordt er nog wel gespaard, maar niet zo snel als wij hadden gewild.' Voor de zorg wordt jaarlijks een kleine 500.000 euro gereserveerd. Er komt een structureel vangnet voor WMO en jeugdzorg van 1,2 miljoen euro. Dat is 200.000 euro meer dan in de collegeplannen. Greving is trots dat hij de 'pijnlijke zorgmaatregelen' wat heeft kunnen afzwakken.

Het budget voor onder meer het aardgasvrij maken van woningen gaat 250.000 euro per jaar naar beneden. Over de nieuwbouwprojecten moet er minimaal dertig procent sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook komt er in 2020 een visie op 'circulaire economie'.

Bekijk hier alle afspraken die worden toegevoegd aan het coalitieakkoord. Begin 2020 zullen de afspraken opnieuw worden geëvalueerd.

