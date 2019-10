'Salafisme op koranschool in Apeldoorn', maar waar dan?

Begin september was het groot nieuws: kinderen op moskeescholen krijgen salafistisch gedachtegoed aangeleerd. Ook op scholen in Ede en Apeldoorn zou dit het geval zijn, zo schreef NRC Handelsblad. Het college in Apeldoorn reageert nu op vragen uit de raad en zegt niet te weten om welke school het zou moeten gaan.

door Bastiaan van Blokland

'Ja, we hebben het nieuws vernomen', is de reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD en GemeenteBelangen. Maar de bestuurders geven ook aan goed contact te hebben met de inlichtingendiensten en justitie. En die lieten tot nog toe niet weten dat een school of moskee in de gemeente salafistische ideeën verspreidt.

Kinderen op sommige salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Dat kwam naar voren uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

Ongewenst

'Ook ons eigen onderzoek onder de ons bekende islamitische instellingen en sleutelfiguren heeft vervolgens (nog) geen concrete informatie over een salafistische school of salafistisch onderwijs in Apeldoorn opgeleverd', schrijft het college.

Ze stelt verder dat 'tegengaan van de verspreiding van het salafistisch gedachtegoed' een taak is die ligt bij de centrale overheid, samen met de gemeenten. Het thema heeft dus de aandacht in Apeldoorn. De gemeente noemt salafisme en het uitdragen daarvan 'ongewenst' en zegt daarmee de landelijke lijn te volgen.

Als het gaat om haatzaaien, opruien en aanzetten tot geweld hanteert Apeldoorn een nultolerantie beleid. 'Hier wordt door de politie handhavend tegen opgetreden.'

Apeldoorn wil actief salafisme tegengaan, samen met de landelijke overheid. Maar de gemeente stelt in haar beantwoording van de vragen tegelijkertijd dat vrijheid van godsdienst óók een groot goed is.

Salafisme is een stroming binnen de islam waarbij de aanhangers zich sterk richten op de eerste generaties moslims, op 'puurheid' en zo nauwgezet mogelijk leven volgens de leefwijze van de profeet Mohammed. De huidige salafisten wordt verweten intolerant te zijn. Zij verwerpen democratie meestal, omdat het een systeem is dat door de mens is gecreëerd. In hun ogen is alleen de wet van God leidend. Toch wil dat niet zeggen dat zij zich daarmee automatisch onttrekken aan de regels van het land waarin zij leven. Vaak onthouden salafisten zich simpelweg van politieke besluitvorming en bijvoorbeeld stemmen en leiden zij een meer teruggetrokken leven. Dat kan weer segregatie tot gevolg hebben. Ook zijn hun opvattingen over ongelovigheid, homoseksualiteit, muziek en man-vrouwverhoudingen orthodox te noemen.

Zie ook: 'Een ander geloof? Dan verdien je de doodstraf! Dat leren kinderen op koranscholen in Apeldoorn en Ede'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier