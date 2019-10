'Preken in Turkse moskeeën komen niet vanuit Ankara'

Het idee dat de preken in Turkse moskeeën worden geschreven in Ankara is achterhaald. Dat zeggen betrokkenen van de Eyup Sultan Moskee in Nijmegen en de algemeen coördinator van Diyanet waarbij de meeste Turkse moskeeën in Nederland zijn aangesloten. Dat antwoord volgt op de kritiek van 'Nijmegen Rechtsaf' dat de nieuwe moskee aan het Jonkerbosplein in Nijmegen een doorgeefluik zou zijn van de ideeën van president Erdogan.

door Karel de Jong

Leden van Nijmegen Rechtsaf deelden maandagavond flyers uit bij wijkcentrum De Klokketoren, waar binnen de plannen voor de nieuwe moskee werden toegelicht. Ze willen dat de politiek deze moskee tegenhoudt, omdat die de integratie van Turken zou tegenhouden. Want president Ergogan zou via Diyanet zijn nationalistische invloed uitoefenen op de gelovigen.

'Erdogan zet zich af tegen Europa'

Turkoloog Erik Jan Zürcher van de Universiteit van Leiden begrijpt wel iets van die angst. Volgens hem heeft het Turkse overheidsorgaan Diyanet in het verleden inderdaad de politieke lijn uit Ankara gevolgd. 'En president Erdogan zet zich de afgelopen zes jaar sterk af tegen Europa. Nederland is in het bijzonder al enkele keren mikpunt van de kritiek geweest.'

Volgens Zürcher komen er inderdaad geregeld preken vanuit Diyanet die door de imams gevolgd worden. Maar hij nuanceert dat direct. 'De bemoeienis vanuit Diyanet met Turkse moskeeën kan integratie van Turken in ons land inderdaad in de weg staan, maar in de praktijk worden er in die centraal gestuurde preken niet vaak politieke boodschappen verwerkt.'

Niet verbieden

Toch kan dit volgens Zürcher geen argument zijn om die moskeeën dan maar te verbieden. 'Dan zou de overheid namelijk precies doen wat de Turkse staat wordt verweten, namelijk zich bemoeien met godsdienst en wij hebben nu eenmaal scheiding tussen kerk en staat.'

Volgens Cevdet Keskin van Diyanet Nederland is er sprake van verwarring. Diaynet publiceert inderdaad iedere week een preek die soms door imams in Turkse moskeeën wordt overgenomen, maar die preek wordt niet vanuit Ankara gedicteerd. 'Sinds een jaar of vijf hoeven wij de preken die Diyanet Turkije opstelt niet meer te volgen.'

Imams wel vanuit Turkije

Volgens Nurettin Baydemir van de Eyup Sultan Moskee in Nijmegen zitten moslims in Nederland ook helemaal niet te wachten op preken die ingaan op de situatie in Turkije. 'Het enige directe verband dat wij hebben met Diyanet Turkije is dat zij ons de imams sturen om hier te preken. Maar die stellen hun eigen preken op vanuit de actualiteit die hier in Nederland speelt.'