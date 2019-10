'Laat ze maar komen die extra toeristen', Hoge Veluwe staat in Lonely Planet

'Ik ben echt superblij', zegt boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park De Hoge Veluwe. 'Ik had ook niet anders verwacht, want we zijn een van de bekendste parken van Nederland en maken ons al een tijdje ook bekend in het buitenland. En het is natuurlijk een fantastisch mooi park met die vele verschillende landschappen en de combinatie van natuur en cultuur.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Volop ruimte

Problemen door een grote toename van toeristen, voorziet hij niet. 'Het zal ongetwijfeld effect hebben, maar ons park is heel groot; we hebben volop ruimte. Wij kunnen het wel aan.'

Dat denkt ook Herre Dijkema van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. 'Het is natuurlijk hartstikke mooi om die erkenning te krijgen van een toonaangevende reisgids als Lonely Planet. Het is een mooie erkenning voor alle inspanningen die gedaan zijn om de Veluwe zo prachtig te krijgen.'

Verleiden

Andere plekken in Nederland hebben eerder al het effect gemerkt van een vermelding door de wereldberoemde reisgids. Dijkema: 'Het is niet te zeggen in aantallen of percentages, maar we weten van andere bestemmingen dat er meer bezoek door komt, dus we verwachten wel veel meer mensen. Ik denk niet dat dat problemen oplevert.'

'In de zomer zitten we wel beetje aan het einde van wat we aan mensen kunnen huisvesten, zeker in het hart van de Veluwe, maar daarom proberen we bewust bezoekers te verleiden om in de herfst of winter te komen en ook andere delen van de Veluwe te bezoeken dan alleen hier het park en museum.'

Nu bezoeken zo'n 600.000 mensen per jaar het nationale park en dat kan nog wel groeien, zegt boswachter Ruseler. 'Zolang bezoekers zich aan de regels houden, kan het wild het wel aan.'

Sommige bezoekers van het park maken zich daar wel zorgen over. 'Het is hier zo mooi; het is soms net alsof je op de savanne zit: zo weids en zo groot, zo indrukwekkend!', zegt een vrouw die wat zit te drinken bij het bezoekerspaviljoen. 'Dus terecht dat de Lonely Planet dit noemt, maar ik ben er niet persé blij mee, want het trekt wel heel veel mensen aan en dat is niet altijd bevorderlijk voor de natuur.'

De boswachter en de toeristenman voorzien vooralsnog geen problemen. 'Laat maar komen die extra toeristen, daar zijn we hartstikke blij mee.'

Zie ook: Allemaal naar de Hoge Veluwe: Lonely Planet roemt park om flora en fauna