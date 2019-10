Ouders van Zoë (5) zoeken 400.000 kilo kroonkurken voor rolstoelbus

'Zoë wordt groter en de rolstoel waar zij nu in zit, wordt te klein. Deze past nog in de auto maar als ze straks een andere rolstoel krijgt, wordt dat lastig want die is elektrisch en een stuk groter. Daarnaast wordt Zoë zwaarder en wordt tillen lastiger', zegt Kersten.

30.000 euro voor een rolstoelbus

De aanschaf van een rolstoelbus kost 30.000 euro. Om het geld bij elkaar te krijgen, besloten de ouders van Zoë om kroonkurken te gaan inzamelen. Kersten: 'We wilden niet onze hand ophouden en om donaties vragen, dat vonden wij te makkelijk. Wij hebben zitten nadenken wat gaan wij dan doen en kwamen toen op het idee van de kroonkurken.'

Foto: Moeder Stephanie samen met dochter Zoë

Nog veel meer kroonkurken nodig

Kersten plaatste een oproep op haar Facebookpagina voor kroonkurken en liep het gelijk storm qua reacties: 'Afgelopen zomer zette ik de oproep op Facebook en na een paar uur ontplofte mijn mailbox en telefoon met allemaal lieve berichten van mensen die mee wilden sparen.'

Inmiddels heeft de spaaractie al 5000 kilo doppen opgeleverd. 'We zijn super blij met de opbrengst tot nu toe, maar we hebben echt nog veel meer kroonkurken nodig.' De ouders van Zoë hopen uiteindelijk 400.000 kilo aan doppen in te zamelen zodat ze de wens voor een rolstoelbus in vervulling kunnen laten gaan.

In de tv uitzending van Gelderland Helpt om 17.45 uur (ieder uur herhaald) ziet u zondagavond het verhaal van Zoë en de kroonkurkenactie. Wilt u ook meesparen? Kijk voor meer informatie op de site van Gelderland Helpt.





