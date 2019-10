Drugslabs rukken op in het buitengebied: 'Laat je er niet mee in'

Bewoners van buitengebieden moeten door de campagne bewuster worden van de mogelijkheid om een anonieme tip door te geven als hun iets opvalt in hun omgeving. Dat kan van alles zijn, zoals bouwactiviteiten of voertuigen die op vreemde tijdstippen in de buurt worden gezien. In Gelderland is er op 25 juli van dit jaar in Terschuur een drugslab opgerold dankzij een anonieme tip.

'We willen ondernemers in het buitengebied wijzen op de gevaren die dit soort criminaliteit met zich meebrengt', aldus Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. 'Laat je er niet mee in. Het gaat om doorgewinterde criminelen die zich hiermee bezighouden. Die schuwen geweld en intimidatie niet. Er komen zelfs vuurwapens aan te pas. Dat geeft aan dat het lastig is om eruit te komen, als je er eenmaal in zit.'

47 tips dit jaar

In de eerste negen maanden van dit jaar is er volgens de politie in Oost-Nederland 47 keer gebeld naar Meld Misdaad Anoniem om een tip door te geven over de productie van drugs. Vorig jaar waren er nog 31 telefoontjes. 'Waar voorheen dit soort problematiek onder de rivieren plaatsvond, zien we steeds meer een verschuiving naar boven. Dus ook in Gelderland', aldus Janssen.

Volgens woordvoerder Ben Haarman van LTO Noord regio Oost is een veilig buitengebied in het belang van alle inwoners op het platteland. Hij vindt het belangrijk dat agrariërs zich bewust zijn van de risico’s en mogelijkheden om het te melden. Net als de provincie, politie en enkele Gelderse gemeentes, werkt LTO ook mee aan de campagne.

Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Nijkerk

De campagne richt zich in onze provincie in de eerste instantie op Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Nijkerk, en zal later worden uitgebreid naar andere gemeenten. Een campagnefilm wordt online verspreid. Verder wordt er geflyerd, en zal de boodschap worden verspreid op informatieavonden voor ondernemers in het buitengebied.

Er kan altijd anoniem worden gebeld naar 0800-7000. Mensen die liever hun tip doorgeven via internet kunnen dat doen op de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Zie ook: