Collectanten voor MS gezocht

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. Over MS is helaas nog veel onbekend. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen valt. Vandaar dat onderzoek heel hard nodig is. Met de collecteweek (derde week van november) proberen we de kosten van onderzoek te financieren. Ook in Huissen zullen we met collectebussen langs de deuren gaan, helaas hebben we nog maar weinig aanmeldingen.

Vandaar mijn oproep; wie heeft er in de derde week van november wat uurtjes over en zou wel met een collectebus langs de deuren willen gaan? Je maakt er heel veel mensen heel blij mee.

Heeft u tijd over en kunt u helpen? Reageer dan hieronder.