Boa's vervelend? Inwoners Neder-Betuwe moeten eraan wennen

door Menno Provoost

Neder-Betuwe heeft besloten zelf twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) aan te stellen voor het toezicht op zaken als loslopende honden en hondenpoep, illegaal stoken of kappen, dumpingen, verkeerd parkeren, dingen op straat plaatsen zonder vergunning en de regels voor horecazaken of huisvesting van arbeidsmigranten.

Voorheen werd dit door verschillende organisaties gedaan, waaronder de regionale uitvoeringsorganisatie Avri.

Tijd van zelfregulering voorbij

Door het in eigen hand te nemen, denkt de gemeente veel effectiever toezicht te kunnen houden op al die zaken. De eerste ervaringen lijken dat ook uit te wijzen. Volgens burgemeester Jan Kottelenberg roept de inzet van de nieuwe handhavers wel spanning op. 'De gemeente kent dit niet', zegt hij. 'Het is daarom wennen. Er was veel meer sprake van zelfregulering. Je krijgt dan reacties van mensen die het niet terecht vinden dat zij ergens op aangesproken worden. Iemand zet zonder vergunning een tent op straat voor zijn zaak en begrijpt niet waarom hij daarop aangesproken wordt.'

Aan de andere kant gaan inwoners ook meer zaken melden die de boa's zouden kunnen aanpakken, bijvoorbeeld bij buurtoverlast. Kottelenberg 'Ook hier is het wennen waar de handhavers voor zijn en welke zaken je zelf op moet lossen.'

Bewapening

Deze week bracht de belangenorganisatie van boa's naar buiten dat er met de minister afspraken zijn gemaakt over het bewapenen van de opsporingsambtenaren met een wapenstok en pepperspray. In sommige gemeenten dragen de boa's dit al.

Kottelenberg is daar in zijn gemeente zeker niet voor. 'Totdat blijkt dat zij veel te maken krijgen met zaken diep in de onderwereld, gaan we er geen semi-politieagenten van maken', zegt hij. 'Burgerinitiatieven zoals mensen van de app-groep Neder-Betuwe krijgen geen wapenstok en zij dus ook niet.'

De Neder-Betuwse boa's krijgen wel portofoons en allerlei ondersteunende materialen, zoals afzetlint, pionnen, een mobiele AED en verrekijkers. Naast de elektrische auto krijgen zij ook de beschikking over een elektrische fiets. Ze werken daarnaast doordeweeks, 's avonds én in het weekend.

Wapens en geweld

In de regio Rivierenland wordt verschillend gedacht over de uitrusting van de opsporingsambtenaren. Zo heeft Tiel boa's uitgerust met een steekvest en handboeien en hebben zij de bevoegdheid geweld te gebruiken.

Ook mogen zij bijvoorbeeld mensen fouilleren, omdat zij veel met dreiging en geweld te maken krijgen en doordat ze steeds meer politietaken zijn gaan doen. Denk dan aan toezicht op horeca en bij evenementen. Het uitrusten van boa's met wapenstok en pepperspray is in Tiel momenteel geen onderwerp van gesprek.

Met name in Brabant zijn er verschillende gemeenten waar boa's al verder bewapend zijn. Dit zijn echter uitzonderingen en er is veel discussie over. De belangenorganisatie pleit al langer voor nieuwe regels waarmee in principe elke boa bewapend kan worden.