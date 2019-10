Nijmeegse bedrijven moeten nog meer samenwerken, meent het college

Nijmegen moet zijn best gaan doen goede mensen te vinden voor de hoogwaardige technologische bedrijven en om die mensen ook vast te houden. En bedrijven moeten onderling meer samenwerken. Dat zijn belangrijke punten uit het economische beleid voor 2020- 2025 dat het college in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft vastgesteld.

door Karel de Jong

Maandenlang hebben ze met elkaar gesproken; de ondernemers, scholen en de Radboud Universiteit, mensen van ondernemersorganisaties en de gemeente. En daar is wethouder Monique Esselbrugge maar wat blij mee.

'Ik wilde een product dat echt vanuit de gezamenlijkheid ontstaat. Tijdens mijn wekelijkse werkbezoeken merkte ik dat veel ondernemers en instellingen goede initiatieven hebben die aandacht verdienen en dat er veel ruimte is voor nieuwe, kansrijke samenwerkingsverbanden.'

'Geen zak met geld maar een opdracht'

En die samenwerkingsverbanden wil de gemeente nu juist makkelijker maken. Want bedrijven kunnen elkaar helpen zo zegt Bregje Vreengeoor die vanuit de Radboud Universiteit ondernemerschap stimuleert. Wat daarbij helpt is als startende ondernemers vanuit grotere bedrijven een eerste opdracht krijgen. 'Want een ondernemer heeft zak geld nodig, een ondernemer heeft een eerste opdracht nodig.'

Rens Rovers van IT-bedrijf Zoolt is zo'n ondernemer die van start kon dankzij een opdracht van het veel grotere softwarebedrijf Planon. Volgens Rens is er nogal een verschil tussen een gemeente die gewoon een pot geld creëert waar starters uit kunnen putten en deze werkwijze waarbij de gemeente vooral faciliteert. Rens: 'Ik geloof heel erg in technologie en innovatie.' En die zaken krijgen volgens de betrokkenen een boost door de onderlinge samenwerking.

Goede onderlinge contacten

Volgens Dick Bos van Startup Nijmegen gaat het in de Waalstad al erg goed met startende ondernemers. 'Wij hebben een percentage van 85 procent succesvolle startups, dat wil zeggen ondernemers die na vijf jaar nog steeds bestaan.' Niet gek als je bedenkt dat het landelijk gemiddelde 50 procent is, zo stelt Bos. En dat heeft volgens hem te maken met de goede onderlinge contacten die er nu al zijn tussen diverse bedrijven. Die contacten moeten dus zeker in stand gehouden worden en waar nodig alleen maar versterkt worden.

Personeel vinden en houden

Volgens Pierre Guelen van Planon (750 werknemers) is grote probleem in de huidige economie vooral om goed personeel te vinden en vast te houden. 'Ik heb liever meer woningen dan industrieterreinen', zo zegt hij. Het gaat al de goede kant op zo schetst Guelen, met een Nijmeegse beroepsbevolking die nog steeds stijgt en die bovendien op Utrecht na, de hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland is.

Braindrain

Maar Nijmegen is niet alleen een plek om een goede studie te volgen, maar ook om te blijven hangen. En dat laatste moet nog tussen de oren bij mensen die nu vertrekken naar bijvoorbeeld Amsterdam of Eindhoven. Al valt het volgens wethouder Esselbrugge wel weer mee met die zogenoemde 'braindrain' (het wegtrekken van gekwalificeerd personeel, KdJ). 'Ik heb cijfers gezien die een gematigd beeld schetsen, dus we moeten dat niet steeds blijven roepen.'

De kansrijke groeisectoren voor de komende jaren zijn Health & High Tech zeg maar het verbeteren van de gezondheidszorg dus slimme technologie, logistiek en het midden- en kleinbedrijf en de zakelijke dienstverlening.

Concrete actiepunten

Het is niet bij mooie woorden gebleven. De verschillende partijen hebben ook concrete actiepunten opgesteld waarmee de Nijmeegse economie de komende jaren versterkt wordt. Zo krijgen Novio Tech Campus en Campus Heijendaal de ruimte voor groei en kwaliteitsverbetering.

En vanaf 2021 kunnen bedrijven meedingen naar de Nijmeegse Innovatieprijs, die is bedoeld als aanmoediging maar ook als een manier om Nijmeegse bedrijven onder de aandacht te brengen. En wat bedrijven allemaal doen mag best wat meer getoond worden. Bijvoorbeeld in leegstaande etalages in de binnenstad.

Trots op Nijmegen

Maar ook in het buitenland zo zegt Pierre Guelen van Planon, dat samen met de Nijmeegse bedrijven GX Software en Aia software behoort tot de wereldtop met klanten als Amazon en Bol.com. 'We hoeven ons niet te presenteren als bedrijf uit Nederland, het land van Amsterdam. Kom op, we kunnen gewoon zeggen dat we uit Nijmegen komen. The oldest city from the Netherlands!' 'Met een hoog opgeleide beroepsbevolking' zo vult wethouder Esselbrugge aan.