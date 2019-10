Schedel afgeleverd bij kringloopwinkel

door Bastiaan van Blokland

Zijn collega Boy Denekamp vond de schedel in een doos. Liebrand: 'Wat gaan we hiermee doen?, vroegen we ons daarna af. Directeur Hans Hekkert googelde eerst nog, maar besloot toch de politie erbij te halen. Dan gaat het balletje rollen.'

Frank Liebrand met de schedel. Foto: Hans Hekkert

Mee voor onderzoek

Liebrand werkt al 10 jaar bij de Kringloopwinkel. En dan kom je best eens gekke dingen tegen: 'Een Karel Appel, of antieke apparatuur. Maar schedels? Ja, afgietsels van plastic, voor bijvoorbeeld Halloween.' Deze morgen veranderde dat. Op de sorteerafdeling waar Liebrand en Denekamp werken, kwam plots de schedel naar boven.

De politie nam het overblijfsel in beslag voor onderzoek. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf. De schedel is al oud. Maar waarom het dan bewaard is gebleven en waar het vandaan komt blijft de vraag. Ook wie het gebracht heeft, is een raadsel. Liebrand: 'Er komen hier zoveel spullen binnen, dat is niet meer na te gaan.'